Ilgiorno.it - Ramy, il papà e il generale: la forza di un abbraccio. “Fiducia nelle istituzioni”

Milano, 9 febbraio 2025 – Non hanno mai smesso di crederee nella giustizia i genitori diElgaml, nemmeno dopo aver visto il video in cui il figlio, diciannovenne, muore al culmine di un inseguimento sulle strade di Milano. Anzi, da quel tragico 24 novembre, i genitori hanno più volte esortato i giovani del quartiere Corvetto a manifestare pacificamente, evitando ogni forma di violenza o disordine pubblico. È per questo che Yehia, padre di, ha ricevuto, insieme ad altri 23 tra privati e associazioni, il “Panettone d’oro” per la virtù civica, riconoscimento promosso dal Coordinamento Comitato Milanesi e giunto alla sua venticinquesima edizione.motivazioni, si sottolinea la sua “magnifica espressione di civismo, che risplende ancor di più comparandola con l’atteggiamento tenuto da alcuni di quelli che, per la posizione occupata, dovrebbero dare il buon esempio”.