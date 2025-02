Anteprima24.it - Raid in un’abitazione in Valle Telesina: rubata una pistola

Tempo di lettura: < 1 minutoFurto nella serata di ieri a Solopaca. I malviventi sono entrati all'interno diin via dei Salici e hanno rubato unaBeretta. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione che hanno ascoltato la versione del padrone di casa che ha spiegato che laera regolarmente detenuta. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei militari della Compagnia di Cerreto Sannita per risalire ai responsabili.