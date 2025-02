Ilfattoquotidiano.it - Ragusa sogna due musei archeologici. Ma il “vecchio” è pieno di problemi e i lavori per il “nuovo” sono fermi da 5 anni

, città barocca, candidata “bocciata” a capitale della cultura 2020, c’è in cantiere almeno dal 2013 unmuseo archeologico, nell’ex convento seicentesco di Santa Maria del Gesù. Al finanziamento del 2016 di quasi 5,4 milioni di euro sul Pon Cultura e Sviluppo-Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 segue l’individuazione della ditta. Così iiniziano, ma vengono interrotti nel 2019, a causa del fallimento della ditta esecutrice. “Nella considerazione che ierano in fase molto avanzata e potevano essere definiti in tempi molto brevi”, come spiega l’assessore per i Beni culturali e l’identità siciliana Paolo Scarpinato nella risposta all’interrogazione presentata a marzo 2024 dalla consigliera regionale del m5s, Stefania Campo, si decide l’affidamento ad un ramo d’azienda della società fallita.