Lanazione.it - Quintali di droga nascosti nel casolare. Il più grande sequestro

Leggi su Lanazione.it

Diversidisequestrati in unnel Pisano. Il piùdiavvenuto negli ultimi tempi sul nostro territorio. È accaduto una settimana fa. La sezione specializzata della squadra mobile della questura di Pisa (coordinata dalla procura della Repubblica) ha rinvenuto centinaia di chili di cannabinoidi stoccati in un immobile isolato. Una persona è stata arrestata nell’ambito delle indagini e adesso ci sono approfondimenti per ricostruire la filiera dello stupefacente: com’è arrivata nella provincia di Pisa? E qual è il Paese di origine? Ma anche a quale mercato era destinata? Tutte domande alle quali gli investigatori stanno cercando di rispondere. Il blitz ha portato a scoprire piùdi cannabinoidi, per almeno 200 chili. Immessa sul mercato, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro.