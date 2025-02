Ilrestodelcarlino.it - Quinta vittoria di fila per il Moie. Biagio al tappeto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

VALLESINA 2NAZZARO 1 VALLESINA: Panfoli, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Nardone (25’ st Sassaroli), Mosca, Pieralisi (40’st Pandolfi), Paolucci (38’ Giampaoletti), Costantini ( 27’st Nacciarriti). All. RossiNAZZARO: Bottaluscio, Doria, Bacchiocco, Cardinali, Tamburini (25’ st Rabini), Serfilippi (25’ st Rragamo), Rossini ( 38’ st Ottaviani), Parasecoli, Gabrielloni, Carboni, Severini. All. Fenucci Arbitro: Cacchiarelli di San Benedeto del Tronto Reti: 15’ pt Nardone, 35’ st Sassaroli, 42’ st Ottaviani Ilcentra il suo quinto successo consecutivo e fa suo il derby molto sentito contro laNazzaro. Partono subito forti i moiaroli che al 15’ trovano la rete del vantaggio con Nardone. L’undici di Fenucci non riesce ad ingranare la marcia ma comunque si difende bene ed evita la debacle.