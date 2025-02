Ilrestodelcarlino.it - "Qui le scuole cadono a pezzi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ledel Campus– dice Enea Polisca, 18, studente del Liceo Scientifico –. Basta vedere quello che è successo solo qualche mese fa dopo le piogge abbondanti. Ogni volta che piove si creano delle fontane e le tubature di scolo creano praticamente dei fiumi. Io frequento anche i laboratori di robotica e di informatica: la situazione è addirittura peggiorata perché, quando piove si forma una pozza tra la copertura e il tetto, che poi cade lungo il muro. Non bastano interventi spot, servono azioni risolutive. In più nel mio istituto sono state rilevate anche problemi con i vetri rotti. Chiediamosicure per tutti gli studenti di questo territorio"