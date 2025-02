Ilrestodelcarlino.it - "Quell’incidente può capitare a tutti"

"Ho deciso di aderire allo sciopero anche per solidarizzare con i miei compagni del Bramante Genga – dice Nicolò Marinelli, 18 anni – dove qualche giorno fa è accaduto l’episodio della finestra crollata su uno studente, ma questa è una situazione che riguardanoi. Quello che è successo sabato scorso, poteva accadere ad ognuno di noi ed è stata solo una questione di fortuna se non si è verificato qualcosa di irreparabile. Noi abbiamo il diritto di frequentare scuole sicure, di vivere il Campus senza timore che possa succedere qualcosa. Spendiamo qui molte ore e non ci sentiamo al sicuro. Quella del Campus è una struttura datata che ha bisogno di interventi strutturali subito. Ogni minuto speso in questa protesta è un passo avanti per cambiare le cose".