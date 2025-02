Liberoquotidiano.it - Quel grosso dubbio sul Sanremo di Carlo Conti: perché il sondaggio della Ghisleri è un caso

Leggi su Liberoquotidiano.it

La febbre del Festival dicontagia anche Alessandra. Impensabile, o forse no: a un paio di giorni dal debutto dell'Ariston, la Stampa commissiona a Euromedia Research una rilevazione sulla kermesse più attesa dal mondotv emusica italiana. Evento "leggero", ma fine a un certo punto visto che "la sua importanza infatti risiede in diversi elementi che spaziano dalla musica alla tradizione, fino all'impatto sociale, culturale e mediatico", riflette la. I dati: "Un cittadino su 3 (33.3%) lo reputa un programma superato e noioso, mentre per quasi il 45.0% è «l'evento»musica italiana. Gli over 65 anni sono i più legati alla tradizione del Festival (62.2%), mentre i giovani lo sono un po' meno (47.5%), anche se, a differenza di tutti gli altri, sono proprio loro che in maggioranza riconoscono nell'evento dila storiamusica italiana (26.