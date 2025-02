Ilfattoquotidiano.it - Quattro accoltellati a Dublino, fermato un sospettato. La polizia: “Non è terrorismo”

Diverse persone sono state accoltellate a, dove laha arrestato un uomo. Lo riferiscono i media locali. Stando alle prime informazioni i feriti sono, colpite in diversi attacchi avvenuti nella zona di Stoneybattern e nessuno si trova in pericolo di vita. L’aggressore ha usato un coltello da cucina. Le autorità locali ritengono improbabile si tratti di. Unè stato arrestato nei pressi di Manor Place.L’uomo“continuava a urlare di lasciarlo stare. Era terrorizzato, come se non si aspettasse di essere bloccato”, ha raccontato un testimone dell’arresto al giornale. Di lui non si sa ancora nulla. Laha dichiarato che i rischi per la popolazione sono cessati.L'articoloun. La: “Non è” proviene da Il Fatto Quotidiano.