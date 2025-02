Ilrestodelcarlino.it - "Quanta burocrazia. Serve semplificare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’imprenditore Marco Tavoletti è proprietario da 25 anni della Technological Systems azienda operante nel comparto dei sistemi elettronici di sicurezza, antintrusione, videosorveglianza e antincendio. "In questo settore – ci ha detto – la richiesta va di pari passo con l’evoluzione della tecnologia ed è tesa ad avere una risposta professionale e specializzata e non di prestazioni approssimative, il che ci ha permesso di aprirci a nuove opportunità di business. Non è sempre facile restare al passo, anche per via di un eccesso dinel rapporto con la pubblica amministrazione. L’azione normativa dovrebbe essere tesa alla semplificazione, scongiurando così il rischio di eccessivi adempimenti, di cambi di direzione e di una ridondanza di richieste".