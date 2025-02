Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa maschile Mondiali, startlist, programma, streaming

Si chiudela prima settimana deidi sci2025 a Saalbach (Austria) e si chiude con la gara che è probabilmente la copertina di questa rassegna iridata, ossia lalibera al, aperta a ogni tipo di scenario: sappiamo che il Mondiale è gara secca e spesso si presta a tante sorprese e a grande imprevedibilità.LA DIRETTA LIVE DELLADEIDI SCIDALLE 11.30Il principale favorito al successo sarà Marco Odermatt che in superG ha fatto un numero vero e proprio e ha vinto per dispersione. Non mancherà però la concorrenza per provare a mettere il bastone tra le ruote dell’elvetico, a partire da un veterano e già campione del mondo income Vincent Kriechmayr, o ai connazionali Alexis Monney e Franjo von Allmen. Attenzione anche a Ryan Cochran-Siegle che in prova è stato super e in questo contesto proveranno a inserirsi anche gli azzurri, su tutti Dominik Paris e Mattia Casse.