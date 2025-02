Oasport.it - Quando iniziano i Test di F1? Programma, orari, tv, streaming

Dal 26 al 28 febbraio a Sakhir (Bahrain) andranno in scena le ormai canoniche giornate dipre-season di F1. Il Circus delle quattro-ruote ripartirà con il campionato nel week end del 14-16 marzo dall’Australia, ma prima dell’appuntamento a Melbourne i team affronteranno le prove pre-stagionali per verificare la bontà delle nuove vetture e deliberare lo sviluppo.Come si può intuire, tempo perare non ce ne sarà molto e le squadre saranno chiamate a massimizzare il tutto, puntando soprattutto avere il giusto equilibrio tra prestazione e affidabilità. Inutile negare che ci siano non poche attese in Ferrari. La nuova coppia formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton è tra i motivi di grande interesse di questo Mondiale 2025.Scopriremo soprattutto se la SF-25 saprà dimostrarsi all’altezza delle aspettative.