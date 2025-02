Inter-news.it - Quagliarella ‘consiglia’ l’Inter: «Castro pulito e veloce, gran futuro!»

obiettivo dele l’ex attaccantenon ha dubbi sulle doti del giocatore argentino. Per il club nerazzurro sarebbe un affare.DA EX BOMBER A NUOVO BOMBER – Santiagoè uno degli obiettivi principali dell’estate per. L’argentino oggi in Lecce-Bologna non ha inciso, ma le sue qualità rimangono indiscutibili. A parlare del ventenne del Bologna l’ex bomber di Udinese, Sampdoria, Juventus, Torino e Napoli Fabio. Le sue parole a Sky Sport ad elogiare la straordinaria crescita del ragazzo arrivato lo scorso gennaio 2024 a Bologna. Questo il suo commento: «Molto forte e peraltro ha solo 20 anni. Si muove molto bene in area, fa sia gol di rapina che i gol di potenza. Calcia, ha questa esecuzione così: sposta palla e tira, ruba il tempo al portiere.