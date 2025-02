Panorama.it - Qatar, un Regno al centro dei giochi di potere

«Giorgia me ne occupo io a costo di andare a prenderla a Teheran» è stata l’assicurazione dell’emiro delTamim Bin Hamad Al Thani al premier italiano, nei giorni dell’arresto della giornalista Cecilia Sala. Un rapporto privilegiato, quello di Al Thani con gli ayatollah, che si è rivelato prezioso. Dopo il suo intervento il capo dei servizi iraniani ha informato il generale che guida l’Aise, Gianni Caravelli, che si poteva iniziare a trattare sul caso risolto in sole tre settimane. Il, piccolo emirato del Golfo (una superficie un po’ più grande dell’Abruzzo, meno di tre milioni di abitanti) è aldi tutte le mediazioni e segreti più delicati a cominciare dall’accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani e la tregua a Gaza. A Doha, la capitale, è stato negoziato con i talebani il ritiro troppo precipitoso dall’Afghanistan, la liberazione di ostaggi in mano ai terroristi, la restituzione all’Ucraina dei suoi bambini portati in Russia, e ora si punta a una mediazione per il conflitto tra Mosca e Kiev.