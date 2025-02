Sport.quotidiano.net - Punto e a capo. Cremonese senza alibi. Obbligati a vincere

Cancellare la prova dell’Arechi e ritrovare fiducia in se stessi. Sono questi gli obiettivi di oggi della, che in casa allo Zini sfiderà il Sudtirol di mister Fabrizio Castori, rinvigorito da una campagna acquisti che sta pagando sul piano delle prestazioni e dei risultati (8 punti nelle ultime 5 partite). La squadra grigiorossa è consapevole che ogniperso può pesare da qui alla fine della stagione nella corsa ai playoff. Soprattutto a fronte del ritmo impressionante con cui stanno marciando le prime tre ai vertici della classifica: Spezia, terza a 48 punti, Pisa, seconda a 53, e Pisa, prima a 55. Un tema che come un ritornello viene toccato ad ogni vigilia dal tecnico Giovanni Stroppa, ’reo’ di aver mandato in fumo tante opportunità per rimanere agganciato alla zona promozione diretta nella prima parte del campionato.