Romadailynews.it - PUNTI DI VISTA – IA nel 2025. Opportunità e minacce

Leggi su Romadailynews.it

Tutti i più recenti studi di settore attestano che l’IA avrà un impatto molto significativo sul lavoro umano nel, i cui effetti saranno equamente suddivisi tra tangibilie potenziali. Tra i valori aggiunti innegabili, possiamo sicuramente annoverare l’automazione delle attività ripetitive. La riduzione di lavori manuali e amministrativi aprirà spazio per ruoli che richiedono competenze creative, strategiche e interpersonali. Questo vorrà dire un aumento della domanda per esperti in settori come sviluppo di algoritmi, governance dell’IA, etica tecnologica e sicurezza, con positivo impatto su settori come la robotica, la mobilità autonoma e la realtà aumentata/virtuale. La conseguenza più diretta sarà la trasformazione delle competenze richieste, obbligando le aziende ad investire necessariamente in formazione per adattare i dipendenti alle nuove tecnologie.