Lanazione.it - "Protezione civile, parte il corso. Sostegno concreto alla comunità"

Fino al 28 febbraio sono aperte le pre-iscrizioni albase per volontari didel gruppo comunale “Perusia”. Ecco qualche informazione. La parola ad Anna Barberini (coordinatrice del Perusia). 1 A cosa può servire il?“E’ un’occasione per imparare a crescere e dare il proprio contributo. Un modo utile per fare la differenza con uncittadinanza. Tutti insieme possiamo costruire un futuro più sicuro e solidale”. 2 Vi avvalete anche dei cani?“Il gruppo Perusia ha anche un nucleo cinofilo: chi è proprietario di un cane, iscrivendosi, potrà coinvolgerlo per vivere un’esperienza unica a fianco del proprio amico quattrozampe”. 3 Tempi e modalità del?“Ilsi terrà nei mesi di aprile e maggio nella sede di Ponte Pattoli in strada dei Braccesci.