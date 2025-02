Ilveggente.it - Pronostico Siviglia-Barcellona: suonano la settima sinfonia

è una partita della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Nel momento in cui ilscenderà in campo contro ilconoscerà già il risultato del derby di Madrid. E vuoi o non vuoi qualcuno perderà dei punti, quindi contro gli andalusi, l’obiettivo, è quello di continuare la scia aperta sei partite fa.la(Lapresse) – Ilveggente.itVi starete chiedendo cosa voglia dire la. Bene, vi accontentiamo subito: negli ultimi sei confronti tra queste due formazioni, tutte e sei le volte ilha avuto la meglio sul. E andando a vedere il momento di forma dei catalani, che ne hanno rifilati cinque al Valencia in Coppa del Re, in trasferta, nellana che da poco si sta per chiudere, è evidente che sì, Flick alla fine di questi 90minuti esulterà.