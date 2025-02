Ilveggente.it - Pronostico Napoli-Udinese: al “Maradona” è sempre accaduto nelle ultime 7 sfide

è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La striscia di vittorie delsi è interrotta una settimana fa all’Olimpico contro la Roma, con gli azzurri che si sono fatti riacciuffare dalla squadra di Claudio Ranieri a pochi secondi dal fischio finale (1-1), quando l’ottavo successo di fila sembrava essere ormai in tasca. Indubbiamente una doccia fredda, anzi gelata, la rete del giallorosso Angelino per l’attuale capolista della Serie A, raggiunta tuttavia in settimana dalla splendida notizia (per il, ovviamente) della Caporetto dell’Inter a Firenze nel recupero, che ha impedito ai campioni d’Italia in carica di annullare i tre punti di svantaggio che al momento li separano dai partenopei.