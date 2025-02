Ilveggente.it - Pronostico Lipsia-St. Pauli: interrotto il digiuno in campionato

-St.è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni,.Il 2025 del, dopo la lunga sosta natalizia, era iniziato con una vittoria per 4-2 sul Werder Brema. Da quel match, tuttavia, i Roten Bullen non hanno più vinto in Bundesliga e sono adi successi da quasi un mese. Sconfitta a Stoccarda e ben tre pareggi di fila, l’ultimo in casa del pericolante Union Berlino (0-0) che, per quanto costruito e creato, avrebbe probabilmentee meritato qualcosa in più della squadra di Marco Rose.-St.ilin(Ansa) – Ilveggente.itLa classifica, ad ogni modo, continua ad arridere al, che nel momento in cui scriviamo occupa ancora il quarto posto, a -5 dall’Eintracht Francoforte terzo e a +1 sullo Stoccarda quinto.