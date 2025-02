Ilveggente.it - Pronostici Serie B 9 febbraio: colpaccio possibile dopo il mercato faraonico

Leggi su Ilveggente.it

B, ancora imbattuto tra le mura amiche lo Spezia ospita un Palermo che sulnon ha badato a spese con l’obiettivo di scalare la classifica. Di mollare la presa non vuole proprio saperne lo Spezia, l’unica squadra in grado di spezzare il “duopolio” di Sassuolo e Pisa, rispettivamente prima e seconda in classifica nonché le principali candidate alla promozione diretta in massima. I liguri hanno qualche punto in meno in classifica rispetto ad emiliani e toscani ma si tratta di distanze tutto sommato ancora colmabili.B 9il(Lapresse) – Ilveggente.itGli uomini di D’Angelo sono gli unici, dicevamo, a poter recitare il ruolo di “terzo incomodo” perché il divario nei confronti della quarta, la Cremonese, è abissale:24 turni, i grigiorossi hanno ben undici punti in meno e ad oggi sono a rischio anche i playoff (nel caso in cui a fine campionato i punti di vantaggio della terza sulla quarta dovessero essere almeno 14 non andrebbe in scena la postseason).