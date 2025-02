.com - Promozione / Vince la Pergolese, 0-0 tra Gabicce Gradara e Vigor Castelfidardo

L’undici di Guiducci, squalificato, batte il Tavullia Valfoglia e si stacca dalla zona rossa della bassa classificaVALLESINA, 9 febbraio 2025 – Completata la giornata con le gare della domenica. Laconquista tre punti importanti in chiave salvezza e frena la corsa ai play off del Tavullia Valfoglia. Nè vinti nè vincitori a, un punto ciascuno che fa classifica.– TAVULLIA VALFOGLIA 2-1– Aluigi, Anastasi (71? Ghetti),Fontana,Bartolucci,Rebiscini,Luciani,Carbonari,Gaia,Lattanzi Fr. (71’Marinelli), Giudici (95? Fioriti), Bucefalo. All. Roccheggiani (Guiducci squalificato)TAVULLIA VALFOGLIA – Arcangeli, Salvatori,Ferrini(84’Pizzagalli) Marcolini,Passeri,Pagniello( 83? Baldelli),Sgaggi (76? Principi) Morelli (76’Cesarini) Sensoli(58? Castellano), Giunchetti, Cirulli.