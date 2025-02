.com - Promozione / La Jesina batte di misura il Barbara-Monserra

Leggi su .com

I leoncelli, con merito ma faticando più del dovuto, superano gli ospiti penultimi in classifica. Decide il match il solito CordellaJESI, 9 febbraio 2025 –si affrontano al “Carotti” per la 21ma di campionato. Leoncelli costretti ancora a rincorrere dopo l’ennesima vittoria della Fermignanese nell’anticipo, che ha portato momentaneamente a 7 i punti di vantaggio sui leoncelli. Ospiti penultimi in classifica.senza Tittarelli, squalificato, oltre a Zandri e Russo infortunati.Gara che inizia con una prima fase di studio, mache si fa vivo con Castignani che all’11’ conclude pericolosamente di poco a lato.Al 18’ Cordella abbracciato poco dentro l’area dal suo avversario, ma per l’arbitro è tutto regolare.Al 21’ ci prova ancora Cordella di testa su calcio d’angolo, ma la palla termina a lato.