Promozione Appignanese si cambia via Canesin ecco Cotica

Via, il nuovo mister è Daniele.Dopo l'ulteriore sconfitta a Fano in casa del S. Orso e l'ultima posizione in classifica nellaGirone A l', di comune accordo con lo stesso Pietro, ha deciso di provare a dare un altro scossone affidando la guida tecnica della squadra a Daniele. Il neo mister aveva iniziato la stagione al San Claudio in Prima Categoria.