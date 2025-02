Quotidiano.net - Procuratore di Roma sotto pressione: decisioni cruciali su esposto Dis e pratica Csm

La decisione dei pm di Perugia sull'presentato dal Dis, la decisione del Csm sullaper incompatibilità e la convocazione del Copasir. Sono molti i fronti aperti per ildiFrancesco Lo Voi, diventato obiettivo degli attacchi del Governo dopo l'invio al Tribunale dei Ministri del fascicolo a carico della premier Meloni e di alcuni ministri sul caso Almasri e su quanto avvenuto nella gestione degli atti dell'Aisi nel fascicolo aperto dopo una denuncia del capo di gabinetto della premier, Gaetano Caputi. Il capo dei pm diattende ledei colleghi umbri che lunedì incardineranno in un fascicolo di indagine l'trasmesso il 7 febbraio dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Ildi Perugia, Raffaele Cantone, è chiamato a valutare l': come primo passo potrebbe aprire un procedimento a modello 45, ossia senza indagati e ipotesi di reato, per poi individuare un eventuale profilo penale e procedere alle iscrizioni nel registro degli indagati.