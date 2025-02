Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve PSV: diversi dubbi e ballottaggi da sciogliere per Thiago Motta. Le possibili idee per il playoff di Champions

di RedazionentusNews24PSV:daper. Leper ildidi martedìArchiviata la bella vittoria di Como per lantus è già tempo di rituffarsi nellaLeague. Martedì sera all’Allianz Stadium arriva il PSV per l’andata deldaper.In porta Perin insidia Di Gregorio; in difesa Gatti e Renato Veiga quasi certi di un posto, a destrao Weah-Savona e a sinistra può rivedersi McKennie. Occhio anche alla soluzione Kelly, mentre è ancora da vedere se recupera Cambiaso. A centrocampo ci aspettiamo Locatelli in coppia con Thuram, con Koopmeiners che torna sulla trequarti; in avanti solitoo Conceicao-Nico Gonzalez con Yildiz a sinistra, mentre Kolo Muani viaggia verso un’altra maglia da titolare.