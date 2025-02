Ilrestodelcarlino.it - Primo tavolo operativo per il Faic, iniziative di cooperazione

ad Ancona per il, il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, dopo l’elezione, avvenuta lo scorso autunno, del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica alla vicepresidenza. Con Ciarapica, erano presenti il presidente Luigi Albore Mascia, l’assessore del Comune di Ancona Daniele Berardinelli e la dirigente Viviana Caravaggi Vivian, in rappresentanza del Comune di Ancona. L’incontro ha rappresentato un, fondamentale momento di confronto per definire le linee strategiche dell’anno in corso, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dele promuovere nuovenellatra le città della Macroregione Adriatico-Ionica. Tra i punti principali emersi, è stata sottolineata la necessità di potenziare la comunicazione e incentivare una maggiore partecipazione delle città aderenti alle attività del Forum.