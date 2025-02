Sport.quotidiano.net - Primavera: ore 11. A Crespellano arriva una Lazio in salute:. Colucci vuole la svolta

Dopo 10 sconfitte nelle ultime 13 e una vittoria che manca dal 2 novembre, alle 11 ail Bologna cerca punti e segnali da dare a un campionato che ha preso una piega pericolosa. Avversario odierno ladi Sergio Pirozzi,to un mese fa in sostituzione temporanea di Stefano Sanderra. Biancocelesti in piena corsa playoff con 33 punti, 13 in più dei rossoblù terzultimi e invischiati nella bagarre playout, a +4 sul penultimo posto e a -7 dalla salvezza diretta. Il cambio di guida tecnica, dentrofuori Rivalta, ha funzionato in parte. Dopo i pari con Juve e Genoa, sonoti due stop consecutivi con Fiorentina e Milan. Quattro punti nelle ultime tre, invece, lo score della. Arbitra D’Eusanio di Faenza. Giovanni Poggi