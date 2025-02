Ilrestodelcarlino.it - Primavera a Cagliari. Può agganciare i sardi in classifica

Questa mattina, alle 11, al Crai Sport Center di Assemini torna in campo ladi Nicola Campedelli per affrontare il. Grazie alla ultima vittoria conquistata in rimonta contro l’ Atalanta, i giovani bianconeri sono usciti dalla zona playout. Ora è essenziale dare continuità ai risultati, senza trascurare il fatto che ilviaggia con tre punti di vantaggio, in caso di vittoria si realizzerebbe l’aggancio ai rossoblù. Campedelli riabbraccia buona parte dei suoi ragazzi che erano stati convocati dalla prima squadra per la trasferta di Catanzaro. Tornano disponibili quindi Valentini, Coveri e Montalti, non Manetti che oggi sarà a Reggio Emilia. All’andata finì in pareggio col Cesena portato in vantaggio da Coveri e raggiunto a pochi minuti dalla fine dalla rete siglata da Vinciguerra.