Sport.quotidiano.net - Primavera 2: La Ternana batte il Pisa 3-2

, 9 febbraio 2025 - La crisi delsi fa sempre più evidente. A Terni, contro la, i nerazzurri incassano un'altra sconfitta, prolungando la striscia negativa che ora conta sei partite senza vittorie. Il 3-2 subito al "Liberati" è un risultato che pesa, sia per la classifica – con ilche scivola al decimo posto – sia per il morale di una squadra che fatica a ritrovare la brillantezza di inizio stagione. La partita. L’andamento della partita ha confermato le difficoltà che i nerazzurri stanno attraversando in questa fase del campionato. Laè passata in vantaggio al 25’ con Valenti, abile a sfruttare una disattenzione difensiva ere Giuliani. La reazione delnon si è fatta attendere e al 34’ Casarosa ha riportato il punteggio in parità. Il pareggio, però, è durato poco, perché al 40’ Boudaas ha riportato avanti i padroni di casa, complicando ancora una volta i piani dei nerazzurri.