.com - Prima Categoria / La Castelfrettese espugna il “San Giobbe” e vola a +5: 0-2 alla Filottranese

Leggi su .com

La squadra di Ricci passa a Filottrano con i gol di Lazzarini e Serrani, nuovo capocannoniere solitario del girone B con 11 retiFILOTTRANO, 9 febbraio 2025 – Lail Sanper 0-2 allungando a +5 sull’inseguitrice Ostra. Si allontana dai playoff lache interrompe la striscia positiva nel girone di ritorno nel girone B diIl trainer biancorosso Ricci ritrova Bartolini sull’out mancino, Rinaldi a centrocampo e Gabrielli in attacco al fianco di Serrani e riporta Lucchetti nel cuore della retroguardia. Il ruolo di trequartista viene ricoperto da Lazzarini che ha il compito di non dare punti di riferimentodifesa avversaria. Sull’altra sponda Strappini rinuncia all’infortunato Cartechini, rilevato da Grilli tra i pali, e lascia in panchina Grassi e Carboni schierando il classe 2005 Tommaso Lorenzini in mediana e Paccamiccio a sinistra nel tridente completato da Coppari e Storani.