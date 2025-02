Quotidiano.net - Prezzi delle auto nuove in aumento: l'effetto dei dazi di Trump sul mercato italiano

potrebbero salire in media di 3mila euro nel 2025. Ivarati dal presidente degli Stati Uniti, Donald, e attualmente sospesi per un periodo di 30 giorni, rischiano di causare a regime undomino su tutto il comparto dell'motive, con ripercussioni dirette anche sullevetture e sulla componentistica commercializzati in Italia. Lo denuncia Federcarrozzieri, l'associazionecarrozzerie italiane. Anche nel caso in cui inon dovessero essere imposti all'Europa, ma solo nei confronti di Messico e Canada, le casemobilistiche di tutto il mondo subirebbero un duro impatto in termini di mancati profitti e perdite economiche - spiega Federcarrozzieri - Questo perché sono molteplici i marchi che produconomobili nei due paesi colpiti da: Volkswagen, Audi, Bmw, Stellantis, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota, Nissan.