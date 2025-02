Anteprima24.it - Pretende collana dalla sua ex, uomo arrestato per rapina

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la fine della loro storia, luila restituzione di unae la toglie con la forza alla donna: vienedai carabinieri per. E’ accaduto a Bacoli. I due – lui 55 anni, lei 53 – hanno avuto una relazione che poi è finita e decidono di vedersi comunque per un chiarimento. L’che lei gli restituisca il ciondolo che le aveva regalato. Lei non è d’accordo, non vuole e dice no. A quel punto l’, secondo ricostruito dai carabinieri, afferra la ex. Stringe il ciondolo che era al collo della donna e glielo strappa. La vittima cade a terra e si fa male. Viene allertato il personale del 118 che trasferisce la vittima nell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Per la donna una prognosi di 10 giorni per le lesioni subìte. Iniziano le indagini dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli che ricostruiscono la vicenda e si mettono alla ricerca dell’che verrà individuato e bloccato nei pressi della sua abitazione.