Presentato 'Biomen', il progetto per portare il cibo biologico nelle mense scolastiche

Tempo di lettura: 2 minuti“Ilè molto interessante per il nostro territorio, sia per la sua finalità perché parliamo disulle tavole dei bambinidi qualità, sia perché si inserisce in un’idea che stiamo portando avanti come Gal di dare identità alle nostre produzioni per farle diventare attrattori di turismo e nuove residenzialità”. Lo hanno dichiarato i presidenti del Gal Alto Tammaro e del Gal Titerno, Antonio Di Maria e Lorenzo Urbano, dopo la presentazione del‘Biomen, Il’, che si è tenuta ieri presso l’azienda agricola ‘Collina di Roseto’. “Per fare questo – hanno aggiunto Di Maria e Urbano – stiamo portando avanti un modello partecipato, con il territorio, le associazioni e le imprese biologiche perché i prodotti della nostra area sono eccellenti, ma hanno bisogno di quel valore aggiunto in più che è il territorio per creare redditività alle nostre aziende”.