Ilrestodelcarlino.it - Premio Amnesty ad Almughanni. Il regista palestinese all’Azzurro

Serata dedicata al cinema ‘impegnato’ domani (ore 21, ingresso 5 euro) al Cinema Azzurro di Ancona, dove è prevista la proiezione e la premiazione di ‘An Orange from Jaffa’, cortometraggio vincitore del‘A Corto di Diritti’ e deldel pubblico al festival Corto Dorico. In sala sarà presente proprio ilMohammed. Seguirà un focus sulla Palestina, con la presentazione dell’ultimo rapporto diInternational e una selezione di corti a cura di ‘Concorto Film Festival’. Nato a Gaza nel 1994,è famoso per la sua regia evocativa che mescola narrazioni personali e politiche, esplorando spesso i paesaggi emotivi degli individui che vivono sotto l’occupazione, e attingendo alle esperienze personali e riflettendo più in generale la lotta del popolo