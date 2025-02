Ilrestodelcarlino.it - Premio a Margherita Ferri: “Ha restituito la voce a chi spesso non ce l’ha”

Bologna, 9 febbraio 2025 – Il miglior incasso del 2024, tornato in sala il 7 febbraio, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Il ragazzo dai pantaloni rosa è un film “di impegno sociale”, dice la regista, ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo. Ma, accanto ai numeri, c’è altro che colpisce. A distanza di mesi dall’uscita, continua a essere una miccia, ad accendere il dibattito, a investire di coraggio i ragazzi che, dopo la visione, riescono a parlare delle vessazioni e violenze di cui sono vittime o testimoni. Ed è proprio la regista, che QN - il Resto del Carlino ha deciso di premiare con il Ballerino Dalla. Riconoscimento che le verrà consegnato il 4 marzo, all’Arena del Sole di Bologna, durante la terza edizione di CIAO - Rassegna Lucio Dalla, evento condotto da Drusilla Foer, che annualmente premia gli artisti e i progetti creativi che hanno meglio saputo distinguersi per qualità, coerenza, riconoscibilità e capacità di innovare nell’ambito della musica leggera italiana.