Universalmovies.it - Premi Goya 2025 | La lista completa dei vincitori

Leggi su Universalmovies.it

Nella lungo weekend deicinematografici non poteva mancare un cenno ai, gli “Oscar Spagnoli” assegnati ieri.Mentre Hollywood celebrava Anora come dominatore dei DGA Awards, dei PGA Awards e prima ancora dei Critics Choice Awards, in Spagna il film biografico El 47 e il thriller La Infiltrada si sono aggiudicati il ??primoo alla 39° edizione deiAwards, l’equivalente spagnola degli Oscars americani gestato dall’Academia de Cine.Asono andati anche film di punta quali The Room Next Door di Pedro Almodóvar (3), Emilia Pérez (Miglior Film Europeo) e I’m Still Here (Miglior Film Iberoamericano).BEST PICTUREEl 47 and La Infiltrada (tie)BEST DIRECTORIsaki Lacuesta and Pol Rodriguez – SegundooBEST NEW DIRECTORJavier Macipe — The Blue StarBEST ORIGINAL SCREENPLAYEduard Sola – Casa en FlamesBEST ADAPTED SCREENPLAYPedro Almodovar – The Room Next DoorBEST ORIGINAL MUSICAlberto Iglesias — The Room Next DoorBEST ORIGINAL SONG“Los almendros” by Antón Álvarez, La Tania and Yerai Cortés— La Guitarra Flamenca de Yerai CortesBEST ACTOREduard Fernandez – MarcoBEST ACTRESSCarolina Yuste – La InfiltradaBEST SUPPORTING ACTORSalva Reina – El 47BEST SUPPORTING ACTRESSClara Segura – El 47BEST NEW ACTORPepe Lorente — The Blue StarBEST NEW ACTRESSLaura Weissmahr — Salve MariaBEST PRODUCTION DESIGNCarlos Apolinario — El 47BEST CINEMATOGRAPHYEdu Grau – The Room Next DoorBEST EDITINGJavi Frutos – SegundooBEST ART DIRECTIONJavier Alvariño — La Virgen RojaBEST COSTUME DESIGNArantxa Ezquerro — La Virgen RojaBEST MAKEUP AND HAIRKarmele Soler, Sergio Pérez Berbel, Nacho Díaz — MarcoBEST SOUNDDiana Sagrista, Eva Valiño, Alejandro Castillo, Antonin Dalmasso — SegundooBEST SPECIAL EFFECTSLaura Canals, Iván López Hernández — El 47BEST ANIMATED FILMMariposas NegrasBEST DOCUMENTARYLa Guitarra Flamenca de Yerai CortesBEST IBERO-AMERICAN FILMI’m Still Here – BrazilBEST EUROPEAN FILMEmilia Perez – FranceBEST FICTION SHORT FILMLa Gran ObraBEST DOCUMENTARY SHORT FILMSemillas de KivuBEST ANIMATED SHORT FILMCafunè