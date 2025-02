Ilgiorno.it - Pregiudicato ricercato per furto trovato e fermato dopo la fuga

Un controllo di routine sulla provinciale, l’auto è senza revisione e i due a bordo senza documenti e senza patente. Uno dei due, il passeggero, riesce dileguarsi a piedi mentre i vigili redigono i verbali. Si è conclusa con le manette, 48 ore, ladell’uomo, un cileno pluriper, su cui pendevano vari ordini pregressi di custodia e che probabilmente trovava rifugio in casa di qualche amico in città. Ora si trova a San Vittore. Un’operazione "frutto dell’azione brillante degli agenti, supportata dalle tecnologie". Tutto è iniziato l’altra mattina, quando gli agenti della polizia locale hanno intimato l’alt alla vettura. Gli agenti erano concentrati sui verbali a carico del conducente, privo di qualsiasi documento patente inclusa, quando il passeggero a bordo è riuscito a uscire dall’abitacolo e a correre via, facendo perdere le tracce.