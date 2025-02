Biccy.it - Preghiere e strani riti per le Zelena: i fan le vogliono insieme

Certe fan dellenelle scorse settimane hanno tirato in ballo la bifobia e l’omofobia banalizzandole (questo è pericoloso e altamente controproducente per chi queste cose le ha subite davvero e lotta per contrastarle) e cercando di usarle come armi contundenti per colpire chiunque potesse in qualche modo mettersi tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Non solo tematiche così delicate come quelle della discriminazione verso le persone della comunità LGBTQ, alcune fan in questi giorni hanno addirittura scomodato Gesù e Dio, facendo straneche puzzano di blasfemia lontano km.per le.In questi anni ne abbiamo viste di tutti i colori in fatto di fandom del Grande Fratello, dalle invasate che piangono nelle room su Twitter, a quelle che si fanno i tatuaggi con i nomi delle ship, fino a chi spende migliaia di euro in regali per i gieffini (che sono concorrenti pagati profumatamente per partecipare al reality).