Ilrestodelcarlino.it - Preferenziale in via Farini, raffica di multe: 2.520 sanzioni in un mese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 9 febbraio 2025 – Oltre 2.500in 28 giorni. Esattamente 90 verbali ogni 24 ore. E c’è già chi grida al massacro, per una distanza di poche decine di metri. La telecamera sulla corsiadi via, riaccesa il 14 ottobre – e non a giugno come precedentemente annunciato dal Comune – ha già fatto strage di automobilisti: sono 2.520 lecomminate dalla sua attivazione all’11 novembre (1.192 nelle prime due settimane e 1.328 in quelle successive), secondo le rilevazioni della Polizia municipale. Le strisce gialle destinate solo a bus, taxi, mezzi che trasportano persone con disabilità, forze dell’ordine e scooter erano tornate a marzo del 2024 dopo anni e anni di sospensione, non senza polemiche, mentre gli occhi elettronici hanno cominciato a fare il proprio lavoro soltanto qualchedopo nel tratto da piazza Cavour fino a piazza Galvani (circa 160 metri).