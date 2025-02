Lanazione.it - Prato Nord-Casale Fattoria. Che sfida oggi in "Prima"

Il calcio d’inizio della ventunesima giornata die Seconda Categoria alle 15 e il programma presenta già diverse sfide già cruciali. Cominciando dal girone D diCategoria: lo Jolo si è ripreso il secondo posto in classifica a meno nove dal Settimello e conta di consolidare la posizione violando il terreno di gioco del San Godenzo. Al Galleni c’è, un derby che mette di fronte due formazioni determinate a far punti per restare sopra la linea di galleggiamento. In zona playout c’è il CSLSocial Club, impegnato in un difficile confronto esterno con il Quarrata dell’ex-CF Elio Menna. E occhio anche al Maliseti Seano ex-fanalino di coda, che sembra aver cambiato marcia e vorrà dimostrarlo facendo risultato anche nella tana della Folgor Calenzano. Scendendo in Seconda Categoria, focus sulla Pietà che può mettere la freccia e prendersi la vetta: al Faggi, la banda Trupia dovrà prevalere sul Montalbano Cecina e sperare che il San Niccolò attuale primo della classe faccia un passo falso.