Sport.quotidiano.net - Prato, è la vittoria del cuore: in 10 stende il Piacenza 1-0

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 febbraio 2025 - Secondo successo consecutivo per il, che in occasione della 23° giornata del girone D di serie D sconfigge ilal Lungobisenzio. La sfida termina 1-0: a decidere l'incontro è la rete di Girgi nella prima frazione. I biancazzurri, costretti a disputare la ripresa in 10 per l'espulsione durante l'intervallo di Barbuti, resistono all'assalto degli emiliani, che colpiscono tre legni. Con questa affermazione la compagine laniera sale a quota 32 punti in classifica, agganciando l'Imolese al sesto posto. La cronaca Decisamente piùchein avvio di match. Al 4' bella azione sulla sinistra di Ruiz, il cui cross viene mandato alle stelle da Recino. Si gioca soprattutto nella metà campo difensiva dei biancazzurri, che però al 9' creano la prima occasione dell'incontro, con Mazza a non inquadrare per poco il bersaglio con un tiro dalla distanza.