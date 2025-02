Ilrestodelcarlino.it - Ponte di Ca’ Stronchino, finalmente i lavori

sono iniziati, venerdì scorso, idi demolizione della spalla sinistra idraulica deldi Ca’a Modigliana, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, strada di collegamento indispensabile per andare e venire da Faenza, soprattutto dopo la frana che ha interessato la cosiddetta Riva della Pappona e il tratto di strada provinciale sottostante che, crollata anch’essa, è soggetta attualmente indi ricostruzione. Entrambe le infrastrutture furono distrutte insieme dagli episodi alluvionali del maggio 2023. "Prima della demolizione della spalla – spiega il sindaco Jader Dardi – si è dovuto procedere allo spostamento delle infrastrutture a rete presenti nell’area di cantiere, compresa la linea di alta tensione, e predisporre le condizioni di operatività in alveo fluviale.