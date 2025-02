Ilgiorno.it - Pomeriggi in compagnia a chiacchierare, cucinare e scoprire le virtù dei cereali

Un sabato in cascina, per lavorare a maglia,, e aiutarsi a vicenda. Proseguono sino a giugno gli incontri della “Fattoria sociale“ alla Cascina Claudina di Corneliano Bertario, azienda agricola modello e fattoria didattica dove la padrona di casa è Maria Antonia Ceriani, già presidente di Donne impresa di Coldiretti per le province di Milano, Lodi e Monza Brianza, e da poco rappresentante delle associazioni agricole nel consiglio di gestione del Parco Adda Nord. Sulla pagina della cascina tutte le istruzioni per prenotare uno in. Si tratta di una nuova edizione di un ciclo diventato ormai consuetudine. Due ore di ritrovo all’esterno o all’interno del complesso, a seconda del clima e della stagione, "che quest’anno abbiamo cercato di arricchire ulteriormente, con la presenza di alcuni esperti e della psicologa che ci ha accompagnato anche nelle passate edizioni".