Poltronesofà-Antitrust, un duello che si rinnova

Non è una novità che le politiche di marketing difiniscano nel mirino dell’. Prima dell’apertura dell’istruttoria per pratica commerciale scorretta annunciata venerdì, sono state diverse le richieste di sospensione di campagne ingannevoli e le delibere di pratica scorretta contro l’azienda emiliana. La prima nel 2014, a seguito di una denuncia nei confronti dipresentata da Altroconsumo. La società mandò in onda degli spot nel periodo tra ottobre 2013 e aprile 2014 in cui si pubblicizzava la possibilità di acquistare alcune collezioni di divani a prezzi scontati fino al 70%, indicando la scadenza molto ravvicinata della promozione, entro tre giorni. In realtà si trattava di promozioni che si ripetevano ciclicamente anche se ogni spot si definiva "irripetibile".