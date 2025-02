Lapresse.it - Polonia, coppia di lupi neri ripresa dai ricercatori

Due esemplari di rarisono stati ripresi dalle telecamere mentre attraversavano un ruscello in una foresta della. L’insolito avvistamento è stato catturato da una videocamera installata da un coordinatore di un progetto del SAVE Wildlife Conservation Fund Poland, un gruppo ambientalista. Inizialmente aveva posizionato la telecamera per studiare i castori, ma presto si è accorto che stava invece riprendendo i.Il filmato deiè stato registrato l’anno scorso. In una clip, si vedono un lupo nero e un lupo grigio che attraversano lentamente un ruscello nella foresta, prima di saltare sulla riva. Una seconda clip mostra duee un lupo grigio che guadano lo stesso ruscello. Poiché iviaggiano in famiglia, è probabile che siano fratelli e abbiano più o meno un anno.