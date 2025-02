Ilrestodelcarlino.it - Poliziotta presa a morsi: sarà operata per riattaccare la falange

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 9 febbraio 2025 – Era stato portato in commissariato perché scoperto sul treno senza biglietto: lì ha aggredito i tre agenti e ha staccato con un morso ladellapresente. L’aggressione è stata violentissima e anche i due colleghi maschi sono rimasti feriti, anche se in modo meno grave. Cosa è successo E’ successo nella notte tra venerdì e sabato: tutto è cominciato sul treno locale Ancona-San Benedetto: l’uomo, oltre a non avere il biglietto, era anche senza documenti. Così gli agenti lo hanno portato in commissariato di San Benedetto del Tronto per identificarlo. E invece, all’improvviso, il violentissimo scatto d’ira. Per calmare il trentenne gambiano è stato necessario sedarlo e ricoverarlo in ospedale. Per l’aggressore la Procura di Ascoli Piceno indaga per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.