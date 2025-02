Ilrestodelcarlino.it - "Polizia locale, servizio aggregato su più Comuni"

L’Unione Montana del Montefeltro, nell’incontro svoltosi pochi giorni fa a Macerata Feltria, chiama a raccolta sul tema della sicurezza. Si è riunito giovedì sera, infatti, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, occasione per trattare le ondate di furti sempre più frequenti che hanno colpito il territorio in questi ultimi mesi. All’incontro erano presenti il Prefetto Emanuela Saveria Greco, il Viceprefetto Vicario Antonio Angeloni, il Questore di Pesaro e Urbino Francesca Montereali, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Alessandro Corda, il Maggiore della Guardia di Finanza Antonio Manselli, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Urbino Capitano Crescenzo Maglione ed i sindaci dei dodicidell’Unione. Il Prefetto ha evidenziato che dall’analisi dei dati non emerge un incremento significativo dei crimini: alcune zone hanno infatti registrato un aumento di furti e truffe, mentre in altre il fenomeno si è mantenuto stabile o in calo.