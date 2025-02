Politica e giustizia dal confronto allo scontro

Leggi su Ildenaro.it

La fisica, scienza esatta come poche altre, nel caso di un solido che viene versato e mescolato in un liquido, descrive che ciò che ne risulta non è esclusivamente una miscela, può essere anche una sospensione. Si può tentare di definire quale sia la differenza: la prima è un prodotto nuovo, in cui non sono quasi mai separabili i componenti che lo hanno generato. Non avviene altrettanto per il secondo procedimento, la sospensione, che, come risultato, dà una miscela in cui la sostanza solida resta “sospesa” in quella liquida, quindi facilmente separabile.Tra Potere legislativo e Potere giudiziario da diversi anni gli italiani e non solo loro, intravedono appunto “uno stato delle materie” del tipo sospensione. In ciascuno dei due poteri è ferma la convinzione di essere la parte liquida del composto, che tiene ben avviluppata, seppure non amalgamata, la parte solida.