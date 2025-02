Juventusnews24.com - Pogba Marsiglia, De Zerbi esce allo scoperto sull’ex Juve: «Più ci sono campioni più sono felice, ma il punto è un altro»

di RedazionentusNews24, Decentrocampista dellantus accostato negli scorsi giorni al club francese: le sue paroleRoberto Deè Intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione del match contro l’Angers per parlare delle voci su un possibile approdo aldi Paul. le sue parolentus.DE– «L’equilibrio dello spogliatoio. nessuno potrebbe cambiarlo. Nessuno squilibrerà il mio spogliatoio finché sarò allenatore. Non era questo il problema,è un giocatore straordinario, ma bisognava capire come poterlo utilizzare una volta che sarebbe stato disponibile per giocare, in quale ruolo, in quale posizione. Più ci, più, non era questo il. Si trattava di una valutazione generale e forse cambierà, ma al momento abbiamo preso questa decisione a causa di diversi fattori».